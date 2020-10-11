أطلقت الفنانة شمس الكويتية، تصريحات نارية حول الرجل خلال استضافتها في الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة” الذي يقدمه كل من الفنانين السوري قيس الشيخ نجيب، واللبناني نيقولا معوض، و المصري خالد سليم.

ووصفت شمس الرجل الذي يعتدي بالضرب على المرأة بأنه “خنثى ما اثار استغراب قيس الشيخ نجيب الذي قال “يا لطيف” وبعد ان سألها عن رأيها كمتخصصة في دواء معين لتصحيح هرموناته اجابته: “علبة مايكاب صديقي”.

من ناحية أخرى، اعترفت شمس الكويتية، خلال البرنامج، أنها معجبة برجل حاليًا وبأنها عبرت له عن اعجابها، وقالت: “حاليًا تعرفت على شخص كتير معجبة بيه وعبرت له عن إعجابي بغزل قولت له الله إنت شكلك يجنن”، متابعة: “ليش لأ ما أغازلش رجل؟ّ”.

كما وصفت شمس الكويتية المرأة التي تعتبر المغازلة تحرشا بأنها تعاني من النقص، مبينة: “الست اللي تكون عندها ثقة بحالها وجميلة ومتزينة لنفسها وأغلب الستات بتكون متزينة لنفسها إحنا بنتابع الفاشون والموضة وبنتابع ديزاينر يعني أكيد الجمال حصري يبتدي من عندنا يعني يبتدي من الست”.

وتابعت: “إذا عندها كل هالمواصفات وحد قالها إنتي ست جميلة إنتي قمر إيه النحلة اللي جابت العسل ده، بالعكس أنا يكون سعيدة جدًا ولا اعتبر هذا تحرش”، منوهة بأن هناك فرقا بين الغزل والتحرش.

يذكر أن فكرة برنامج “قعدة رجالة” تقوم على استضافة مقدمي البرنامج الثلاثة في كل حلقة، واحدة من نجمات العالم العربي، وذلك لمناقشة وجهة النظر الذكورية في قضايا مختلفة بأسلوب درامي، للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة من النجمات.