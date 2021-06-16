ردت الفنانة شمس الكويتية على الانتقادات التي يوجهها لها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة ومحاولتها إغراء متابعيها على طريقتها وباسلوب ساخر.

فقد قالت شمس الكويتية: “انا لابسة لنفسي انا احب البس ما مستور انا احب البس من غير هدوم انا احب امشي كده”.

وتابعت شمس قائلة “اذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا اعرفك عشان اغريك وبعدين تلاقيك انت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك اصلا”.

واضافت “لو بغري اغري حد حلو اغري حد يسوى العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر واسطول طيارات واسم مولع الدنيا”.

بدورها علقت الاعلامية اللنبانية على كلام شمس الكويتية قائلة “ما في أهضم ولا أصدق”.