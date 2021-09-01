فجرت الفنانة شمس الكويتية، موجة جدل بحديثها عن أسرار عالم الفن والشهرة، مدعية أنه مليء بالتعاطي والسُكر والانحطاط الأخلاقي واصفة حياة المشاهير بأنها الجحيم وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شمس الكويتية: “الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه، وأتحدى واحد أو وحدة من البلوجرز الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، ويضعون عينهم في عيني، ويخبرونني أن نقودهم فقط من الإعلانات”.

وتابعت: “أتحداهم أيضاً أن يخبروني أنهم سعيدين، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم”.

وأشارت شمس الكويتية إلى أن هؤلاء المشاهير مضطرين أن يصوروا لجمهورهم هذه الصورة، ليرتاحوا فقط، مضيفة: “وأنا لا أدعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ وحدة خلقها رب العالمين وأزفت وحدة، لكن أزفت وحدة تنصحكم، دائماً النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه غير”.

شمس: لم آتي من الأزهر الشريف

واستطردت شمس: “ربي سترني، وزرع فيني حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان، أزاحني الله على أن أتبع هؤلاء المشاهير”.

وتخيلت شمس الكويتية حياتها لو كانت مثل هؤلاء المشاهير، موضحة: “أنا لو ربي لم يعطني هذه الهدية بأن أشغلني في حياتي وأمور تهمني وتهم البشر، لكنت الآن أسوأ منهم و24 ساعة أتعاطى الكوكايين ومخدرات وكحول وحشيش، لكن ربي سترني وجعلني من صغري أهتم بالعلم”.

اوأضافت: “أنا لم أجرب الدشارة وربي شاهد، ولكنني حضرت وشاهدت، أنا لم آتي من وسط الأزهر، أنا من وسط فني ترى فيه كل شيء، يا إما تنجرف وتصبح مثلهم، أو تكون مثل حالتي، تدخل النار وتطلع منها وتقول يا نار كوني برداً وسلاماً، وربي يحرسك”.

هرمونات ومشاكل جنسية

ثم تحدثت شمس الكويتية عن المشاهير المهوسين ببناء العضلات، ووجهت حديثها لهم قائلة: “رحت وصنعت عضل وأخذت هذه الهرمونات التي ستحولك إلى أختي بعد عامين أو ثلاثة، أكثر شباب يأخذون منشطات جنسية هم أصحاب العضلات لأن لديهم مشاكل جنسية كبيرة بسبب الهرمونات التي يحقنون جسمهم بها”.

وتابعت: “البنات مساكين، يركضون وراء أصحاب العضلات ويعتقدون أنهم سيجدون ضالتهم فيهم، سنتين ثلاثة وتفقد قدراتك الجنسية والسبب، أنك تريد تقليد فلان وعلان”.

واستطردت الفنانة الكويتية: “هل تعلمون أن هذه الصور أغلبها فلاتر؟ أو عمليات تجميل؟ ولو سألتم زوجاتهم سيخبرونكم أنه مثل أختها في الفراش، بسبب البلاوي التي يتعاطاها”.

وختمت شمس كلامها بإدعاء معرفتها شخصياً بأسماء هؤلاء المشاهير، قائلة: “أقسم أن لدي أسماء مشاهير ورجال أعمال وفنانين، عدا لاعبي الكورة لا يأخذون هذه الأشياء، زوجاتهم يبكون بسببهم، لأن لديهم مشاكل جنسية، ولا يهمه، كل ما يهمه شكله”.

وأثار حديث شمس الكويتية جدلاً واسعاً بين المتابعين، ما بين من أيد كلامها وصدقه، وآخرون رأوا أنها مريضة نفسياً وتكذب لتتصدر التريند فقط.