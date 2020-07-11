أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن اطلاقها موقعا الكترونيا مخصصا لعلاج الحالات النفسية والجسدية والاتصال الروحاني والطاقي عن طريق “علم الرايك”.

وقالت شمس في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي أن موقع الحالات العلاجية اصبح جاهزا وانها اصبحت جاهزة لاستقبال الاستشارات والعلاجات لجميع انواع المخاوف الفوبيا والمشاكل الجسدية من سمنة ونحافة زائدة والغدة الدرقية والقولون العصبي والمعدة والأمعاء والكبد والشعر والبشرة.

وشددت شمس على تخصصها في علم الرايك للصدمات والكأبة واشياء كثيرة قائلة انها ستبدأ انها ستنشر شهادات لمرضى عالجتهم قائلة “حتشوفون فرحتهم وتشوفون دعواهم لي ويمكن هذا الشيء يسوى مليون اغنية”.

وبجولة سريعة على موقع “شمس” تبين ان تكلفة الاتستشارة تترواح من 369 دولارا للحجز العادي وصولا الى 963 دولارا للحجز المستعجل.

وتعرف شمس عن نفسها في موقعها على النحو التالي:

“شمس الأسلمي تساعد الناس على تحقيق أهدافهم منذ عام 2010. شمس ليست مجرد مدرب بسيط ، يمكنها تحويل التطلعات إلى حقيقة من خلال التخطيط والتدريب الدقيق. لقد كرست وقتها لمساعدة الناس على النجاح في حياتهم على العديد من المستويات المختلفة. بدأ حماسها لأول مرة خلال المدرسة الثانوية ، حيث وجدت نفسها تقدم المشورة لأصدقائها أو أقاربها من خلال مساعدتهم على وضع أهداف واقعية وخطط عمل. خلال رحلتها المهنية ، أكملت بنجاح دورة برنامج تحويل الحياة التي قدمها معهد Hippocrates الصحي.



بلأضافه الي ذالك ، فإن مهاراتها التنظيمية وجاذبيتها تمكنها من المساعدة في تحفيز الناس على تحقيق أهدافهم. ساعدت شمس الناس دائما من خلال نضالاتهم وخاصة النساء منهم حيث يتواصل معها العديد من النساء للحصول على الدعم والمشورة بشأن العديد من المسائل المتعلقة بالنظام الغذائي والعلاج. بالإضافة إلى إكمال دورات العلاج الغذائي

أجرت شمس بحثًا مكثفًا ووضعت دليلًا مثاليًا للوصول إلى مستويات الإشباع للجسد والروح. أصبحت ممارسًا نشطًا في شفاء وتحويل حياة الآخرين ، وهي تستخدم بنشاط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل (Instagram و Facebook و Snapchat) للتأثير على قاعدة رائعة من المتابعين لديها وكان عملها مع مختلف العملاء الفرديين و كانت تساعدهم على تحفيزهم على تحقيق أحلامهم.

كمدربه حياة ينصب تركيز شمس الأساسي على النمو الشخصي الفردي والسعادة. ومع ذلك ، فهي تساعد في تنظيم أفكار الأفراد ولديها مهارات تفكير نقدي ممتاز و مساعدة العملاء على تحديد أهداف ملموسة. تستمتع شمس باستمرار بكونها جزءًا من حياة الآخرين ، والتواصل معهم ، ومراقبة نجاحهم وتقديم ملاحظات بناءة لضمان تركيزهم ويقظهم تجاه متابعة أحلامهم.”.