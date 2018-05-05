شاهد.. شمس الكويتية تخوض تجربتها الدرامية الأولى بمسلسل “​عوض أبا عن جد​”

تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربتها الدرامية الأولى بمسلسل “عوض أبا عن جد”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
وكشفت الممثلة ريماس منصور عن مشاركة شمس الكويتية في المسلسل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة من المسلسل وعلّقت: “قريبا مسلسل عوض ابا عن جد على mbc1 رمضان يجمعنا اسعد الزهراني حبيب الحبيب هيا الشعيبي وعد ريماس منصور شمس الكويتية اخراج اوس الشرقي تأليف خلف الحربي”.
المسلسل من إخراج أوس الشرقي، وتأليف خلف الحربي، ويشارك في بطولته أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، بشير غنيم، محسن الشمري، طارق الحربي، إبراهيم الحساوي، هيا الشعيبي، زارا البلوشي، وغيرهم.