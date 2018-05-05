شاهد.. شمس الكويتية تخوض تجربتها الدرامية الأولى بمسلسل “​عوض أبا عن جد​”

تخوض الفنانة ​شمس الكويتية​ تجربتها الدرامية الأولى بمسلسل “​عوض أبا عن جد​”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشفت الممثلة ​ريماس منصور​ عن مشاركة شمس الكويتية في المسلسل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة من المسلسل وعلّقت: “قريبا مسلسل عوض ابا عن جد على mbc1 رمضان يجمعنا اسعد الزهراني حبيب الحبيب ​هيا الشعيبي​ وعد ريماس منصور شمس الكويتية اخراج اوس الشرقي تأليف ​خلف الحربي​”.

المسلسل من إخراج ​أوس الشرقي​، وتأليف خلف الحربي، ويشارك في بطولته أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، بشير غنيم، محسن الشمري، طارق الحربي، إبراهيم الحساوي، هيا الشعيبي، زارا البلوشي، وغيرهم.