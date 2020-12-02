ردت الفنانة شمس الكويتية على هاشتاغ “شمس الخرسي” الذي أطلقه سعوديات أمس ضدها وتصدر الترند في المملكة على موقع تويتر قائلة ان غروبات النسويات في المملكة قامت بإطلاقة وواصفة من يدير هذه الغروبات بـ “النعاليات”.

ونشرت شمس مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “قاموا النسويات النعاليات مع احترامي للجميع الراقيين سووا هاشتاغ ضدي على اساس اووه اثروا فيني”.

وتابعت “لما دخلت الهاشتاغ اشوف ان الذي يدير الغروب الذي اسمه النسويات اشوف ان الحسابات الرئيسية التي تديرهم اسمائهم واشكالهم ما هي موجودة واللي يديرونه هم البنات الصغار اللي موهمينهم انه انت لو صرت ضد الرجل وطالبتي بالمساواة ودولتك ظالمتك وحكومتك ظالمتك وانه انت لازم تطالبي بحقوقك وانت لازم تكوني ضد نظام الحكم في المملكة”.

وحذرت شمس الكويتية من خطورة هذه المنظمات وقالت “ترى هذه المنظمات يا بنات يا حبيباتي الصغار اللي مو فاهمين شيء هؤلاء همهم يرزعون الشوشرة داخل المملكة العربية السعودية علشان العالم يطلعوا يقولون ان المملكة لا تعطي الحقوق للمرأة”.

واضافت “انا من جولتي في السعودية شفت من تمكين للمرأة وتوظيف للمرأة ودعم للمرأة وقلت يا ربي في معلومات انا لو انزلها يصير ازمة في العالم العربي”.

‏وجاء رد شمس بعد مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات السوشال ميديا وتظهر فيه وهي تتجول بداخل شوارع المملكة وتقوم برحلة بحثًا عن أفضل الطهاة من النساء لإقامة مسابقة ”الشيف” لكن للسيدات فقط وليس للرجال والسعوديات فقط منهن.

فشن المغردون هجوما عليها بتدشين هاشتاج بعنوان “شمس أخرسي” واتهموها أنها تقوم باستغلال فتيات السعودية من أجل استعادة شهرتها التي ذهبت أدراج الرياح منذ زمن، بحسب تعبيرهم.