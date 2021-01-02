حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة على الاعلامي صالح الراشد في حلقة الامس من برنامج “سندريلا” المذاع على قناة “atv” حيث أطلقت سلسلة من المواقف النارية.

وكان من ابرز تصريحات شمس، حديثها عن رأيها في المواقف التي تطلقها الفنانة المصرية شيرين بين الحين والاخر حيث أنها لم تتردد في وصفها بالجاهلة وعديمة الوعي.

وبدأت شمس كلامها بالقوال أن: “أغلب الفنانين ماعندهم ثقافة لدرجة خلوا الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة لا وعي وهو بس يغني ولو اتكلم يجيب العيد”.

وأضافت: “الفنانة شيرين ماعندها وعي ما أقدر ألومها.. واللي أذكره ومو عاجبني من تصريحاتها موضوع العوانس.. يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو انسانية مافي شي اسمه عانس..”.

وعقبّت شمس: “ما في امرأة عانس في امرأة مابدها تتزوج والزواج مو مقياس إنها كاملة أو ناقصة.. ومو معنى إنها متزوجة مرتين إنها كده واصلة للحالة الإنسانية الراقية.. الصراحة ما حبيت تصريحها ده أبدًا.. مع إني أنا شيرين كصوت وأغاني أعشقها وأحسها”.

وقد اثار تصريح شمس استياء عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على كلامها على الشكل التالي: “شوفو مين جاية تقول وعي ما وعي خلف الله بس ” و “بعدين هي اذا كانت واعية وتنتقد ليش ماتختار أغاني راقية وتلبس راقي ولا هذا ماله علاقة بالوعي”