حرصت الفنانة شمس الكويتية على تهنئة جمهورها العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي الذي صادف في الثالث من أكتوبر بعد استقلاله عن الانتداب البريطاني.

ونشرت شمس الكويتية مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، استهلته بغناء اغنية “بغداد” للفنانة اللبنانية فيروز ثم وجهت التهنئة الى العراقيين قائلة: “كل عام وكل عراقي بألف خير وصحة وهنا بمناسبة اليوم الوطني ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بصحة وسلام وامان ويرجع القراق احلى من الاول”.

وتابعت شمس “ويتحرر العراق بإذن الله من كل عمامة وكل خاين وفاسد وحقير وبياع الوطن” واردفت “انا لا اعتقد العراقيين باعوا وطنهم انا اعتقد كل موجود من فاسد حاكم جوا العراق هو مو عراقي مستحيل لو تدورون في اصله ما تلاقونه”.

وختمت شمس الكويتية: “ان شاء الله يا ربي يتحرر العراق واجي احتفل بتحرر العراق من الكلاب اللي عندكم يا رب بحبكم وايد ولا ترجعون تنتخبون هذه الكلاب مرة ثانية”.