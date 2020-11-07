تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية كشفت فيه عن نيتها الاستقرار في السعودية واستفتت متابعيها حول المدينة التي ينصحونها بالإقامة فيها.

وقالت الفنانة الكويتية في مقطع الفيديو: “أنا جاني عرض من شركة وقررت استقر، يعني جاني شغلتين، عرض من شركة فيها شغل كثير حلو أقولكم عنها بعدين والقرار الثاني إني قررت استقر في السعودية”.

وأضافت شمس: “وش ترشحولي جدة أو الرياض ولا مدن ثانية، أنا أحب السعودية كلها بكل ترابها”.

وأعادت الفنانة الكويتية مرة أخرى طرح السؤال على جمهورها، مؤكدةً بأنَّ المدينة التي سيختارونها وستكون الأكثر تصويتاً ستذهب إليها للعيش فيها ومن دون تردد وأنها تريد منهم اختيارها، معلقةً على الفيديو الذي يبدو أنه أُخِذ من حسابها على سناب شات، بالقول: “أهلي في السعودية انطر اجاباتكم وين تبوني أسكن”.

كما ظهرت شمس في مقطع فيديو اخر اثناء وصولها الى احد الفنادق في الرياض.