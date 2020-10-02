علقت الفنانة شمس الكويتية على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بين ناشطين خليجيين حول غياب قادة دول الخليج عن جنازة الشيخ صباح الاحمد الاحمد امير الكويت الراحل واصفة ما يحصل بأنه “فتنة”.

وقالت شمس الكويتية، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، “بخصوص الفتنة الحاصلة الان من مشاهير ومن ناس عاديين تعتقدون ده وقتها الحين كدول خليج في تأخي وفي أخوة وفي نسب”.

وتابعت “يقولون مين عزانا ومين ما عزانا ومين جا ومين ما جا تعتقدون ده الحين يعكس اخلاقياتنا يعني”.

واضافت “اول ما توفي سمو الامير الله يرحمه طلع بيان رسمي من العائلة فالتمثيل الرسمي هذه امور سياسية وبروتوكولية والملك سلمان الله يطول بعمره ويحفظه أمر بالصلاة على الامير الله يرحمه وعلى برج خليفة في دبي حطوا صورة الامير”.

وأردفت شمس الكويتية “رجاءا السعودية عين والامارات العين الثانية وهذه الفتن والكلام الذي ما وقته لا يمثل اخلاقيات الانسان الكويتي”.