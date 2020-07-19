شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من على متن طائرتها الخاصة أثناء سفرها الى احد البلدان الاوروبية.

وظهرت شمس في البداية في الطائرة وهي تعلق بشكل ساخر على الذين لا يستطيعون السفر قائلة “مقهورة عليكم” وعلقت كاتبة “فانزي كلش مالكم خص في هذا البوست هذا حق اصحابي المحبوسين الي ماقدروا يسافرون للان”.

ثم ظهرت شمس لاحقا وهي تقيم حفلا لجماهير نادي النصر حيث قامت بالرقص داخل طائرتها وذلك بعدما أعلنت بأن جماهير النصر غاضبين بسبب عدم إقامة حفل خاص للنادي مثلما تفعل في سفرها.

وقالت شمس بأنها تعشق نادي النصر وقررت أن تقيم له حفل من أجل جماهيره. وظهرت شمس وهي تغني إحدى أغانيها لنادي النصر مُرتدية الزي الأزرق.