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شاهد شمس عن أحلام: أقسم برب العزة ما اعرف سبب الخلاف وخلافاتي معها لا تنتهي

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ahlam shams0

وضحت الفنانة الكويتية شمس خلال استضافتها في برنامج “عائشة شو”، المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامية عائشة عثمان، عن خلافها مع الفنانة أحلام بأنها لا تعرف ما هو سبب الخلاف، وكشف المذيعة عائشة عن رغبتها بالسؤال عن أحلام قائلة : “ما ينفعش أجيب شمس بدون ما أسأل عن أحلام ..لأنك ولا مرة كنتي مقنعة”، وأضافت “دايما نسألك عن خلافك معها ما في أي إجابة مقنعة ” ،وتابعت ” الجمهور يريد أن يعرف ما سبب خلافك مع أحلام “، فيما وضحت شمس أنها لا تعرف ما هو سبب الخلاف قائلة ” والله والله أنا نفسي أعرف ..أقسم برب العزة أنا بنضم للفانز حقي ونسوي جمعية لنعرف السبب “.

أضافت الفنانة شمس الكويتية، أنها كانت من أغنى فنانات الخليج سابقا، وتصرف الأموال دائما على نفسها، مشيرة إلى أنها لا تُوضع في مقارنة حاليا مع أي فنانين أغنياء، بسبب إنفاقها الكبير للأموال.

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