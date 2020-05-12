نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو لها مع الصحفي السعودي عثمان العمير وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت شمس في الفيديو مع عثمان العمير امام لوحة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة الراحلة مارغريت تاتشر والمعروفة بالمرأة الحديدية وهي تقول: “والله احبها معقول هالسنين كلها ما طلع امرأة حديدية في الخليج” وبعدما ما اجابها العمير “في ميركل موجودة”، في اشارة الى المستشارة الالمانية، اجابت شمس ضاحكة: “نبغي ميركل خليجية”.

وعلقت شمس على الفيديو كاتبة: “شمس من امام لوحة من توقيع مارغريت تاتشر العظيمة مع الاستاذ عثمان العمير العظيم”.