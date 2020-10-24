قامت الاعلامية الكويتية مي العيدان بمحاورة شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ”شهاب ملح إنستقرام”، والذي تم ابعاده من الكويت مؤخرا الى ايران.

وسألت مي العيدان شهاب ان كان قد اعتاد على العيش في ايران فاجابها: “لا للحين انا كثير شيء اشتفت للكويت اروح شارع الحب” .

يذكر أن الطريق الدائري الثاني في الكويت يشتهر بين الشباب باسم “شارع الحب” وذلك بسبب تجمع الشباب والبنات فيه عادة بهدف التعارف.

شهاب مرتضى غفوري، أو شهاب الملح، أو ملك الإنستقرام، هو الشاب إيراني من مواليد بإيران ويعيش في دولة الكويت وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى و تحديدا على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

شهاب مرتضى، أو كما ذاع صيته شهاب ملح إنستقرام، هو أحد مشاهير السوشيال ميديا، الذي اشتهر بتقليده للفنانين، وأثار ملح إنستقرام جدلاً واسعاً بسبب فيديوهات التقليد التي يظهر فيها وهو يقلد الفنانات، حيث يضح مساحيق التجميل ويرتدي ملابس مشابهة لملابسهن.

لم يقف الأمر فقط عند مقاطع الفيديو التي يقلد فيها شهاب الفنانين بشكل كوميدي، إلا أنه كان حريص على قيامه بتصوير يومياته عبر تطبيقات سناب شات وإنستقرام، وهو ما كان يساهم في زيادة عدد المتابعين ليصبح في مصاف مشاهير السوشيال ميديا.