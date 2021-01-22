أثارت الفاشينيستا السعودية شهد الزهراني موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو للحديث عن مشكلتها مع الحمام.

وظهرت شهد الزهراني في الفيديو داخل سيارتها وهي تقول “أنا أواجه مشكلة مع الحمام ما أعرف ايه مشكلتهم مع سيارتي أنا مو فاهمة بعد ما أغسل سيارتي لازم يوسخونها”.

وتابعت شهد الزهراني “أذا ما غسلت سيارتي ما اشوف اي شيء على السيارة يا حرام امس مغسلتها ليش”.

وقد اثار فيديو شهد سخرية عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “فعلاً حديث شيق جداً” و “خلصت السوالف” و “فعلاً انا ليوم مش راح نام ” و “يمكن لونها يفتح نفسهم ويسهل امورهم المساكين ”.