شاهد.. شهيرة تكشف عن الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

كشفت ​الممثلة المصرية شهيرة​ عن الحالة الصحية لزوجها الممثل المصري ​محمود ياسين​.



وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “شيخ الحارة”، حيث بدا عليها التأثر الشديد والبكاء أثناء حديثها عن ياسين، قائلةً:” مبقاش يقدر يشتغل تاني.. وحالته الصحية لا تسمح له بالعمل والتمثيل.. اشتغل وأعطى الفن الكثير”.



ومن ناحية اخرى تحدثت شهيرة عن انها كانت تعاني من السحر حيث قالت :”فكيت السحر اللي كان معمولي من إحدى الفنانات، وكان بيسببلي في حساسية بوجهي ويمنعني من وضع الميكاب، حيث جلبت لي إحدى صديقاتي شيخا أخبرني إنه معمول لي عمل”.

أما عن حجابها فقالت :”عورة المرأة في جسدها وليس شعرها، وعمري ما قلت لحد البس حجاب، واعتبر نفسي من القواعد من النساء، ولذلك خلعت الحجاب”، وأضافت:” الحجاب آخر حاجة نبصلها، أنا لبساه احتشام فقط وليس حجاب”.



وهاجمت شهيرة الممثل المصري ​عادل إمام​ بسبب عدم سؤاله عن ياسين طيلة فترة مرضه، وكشفت في النهاية عن مفاجأة بإعلانها تراجعها عن قرار إعتزالها، وقالت إنها تدرس حالياً عدداً من الأعمال الفنية.