نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للشيخ حسن الحسيني عزى خلاله بوفاة الفنان الراحل مشاري البلام كما رد على المتسائلين عن مذهب وعقيدة الراحل.

وقال الحسيني في الفيديو: “مشاري البلام الله يغفر له ويرحمه كان بيني وبينه اتصال كان متابعني على تويتر ويتابع برامجي وكان محب”.

وتابع “اعرف ان اوقات يطلع كلام انه كان كذا ومذهبه كذا وعقيدته كذا وكذا اتركوا كل هذه الامور والسوالف هو في هذه الامور هذه كان على خير وكان من اطيب الناس واخوانه طيبين وعلى خير”.

واضاف “هو الان احوج ما يكون الى دعوة فلا تنسوه بدعوة ادعوا له واستغفروا له”.

وقد علقت مي العيدان على الفيديو كاتبة: “جزاك الله خير الشيخ حسن الحسيني ويرحم مشاري البلام”.

كما أشاد المتابعون بكلام الشيخ حيث كتب احدهم “هذا الشيخ غيور على الاسلام وتعجبني مواقفه وجداً منصف وحقاني جزاه الله خير على ذكره ومشاري الأن بحاجة الدعاء له وذكره بالخير الله يرحم موتنا وموتى المسلمين أجمعين” فيما استنكر اخرون الكلام في مذهب الفقيد بعد وفاته حيث كتب اخر “والله ولا همني انا شخصيا شو مذهبه وشو أصله والله حبيناه كأخ قبل ما يكون فنان ومن قبله حبينا الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا ولا همنا مذاهب ولا ديانات ولا حتى أصل.ابوي الله يرحمه كان يقولي من يدور عن الأصل والفصل فهو عديم الأصلوعلقت مي العيدا على الفيديو كاتبة: “جزاك الله خير الشيخ .حسن الحسيني ويرحم مشاري البلام”.