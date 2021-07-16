خطفت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الأنظار عقب ظهورها اليوم، في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، والذي انعقد في استاد القاهرة، لتغير ملامحها ووزنها.

وظهرت شيرين بـ«ببنطلون وسترة»، ذات أكمام ومقفولة، معتمدة على «بروش» أعلاها. كما تألقت بتسريحة شعر كلاسيكية، حيث ظهرت بـ «كعكة ضخمة» مع المكياج الترابي، بدرجات الخوخي والنيود، ما جعل ملامحها متغيرة عن المعتاد.

وأطلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، افتتاحية المؤتمر، وسط آلاف من المواطنين الذين شاركوا فيه حيث قامت بتوجيه التحية العسكرية للرئيس السيسي قبل ان تبهر الجمهور بأغنية “مصر قادرة”.

وجاءت في مطلع الأغنية: “مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جه بعدها، ومصر قادرة لما تنوي تعمل معجزات”.

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس المصري في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى “حياة كريمة” لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.