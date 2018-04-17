الصفحة الرئيسية فن شاهد… شيرين تروي موقف طريف بين والدها ووالدتها

شاهد… شيرين تروي موقف طريف بين والدها ووالدتها

بواسطة -
0 107

يعرف عن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها قليلة الحديث عن والدها الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء 17 إبريل.

ومن المرات النادرة التي تحدثت فيها شيرين عن والدها كان في برنامج “شيري ستديو”، وبالتحديد في الحلقة التي استضافت فيها أشرف عبد الباقي ونوال الزغبي.

وروت شيرين موقف طريف بين والديها قائلا: “وأنا صغيرة كانت في غرفتي صورة لبيونسيه، وذات يوم مر والدي من أمام الصورة، فقال (يا سلام لو الواحد يقضي بقيت عمره مع حتة الشيكولاته دي)، لتجيبه والدتها قائلة (ما تلم نفسك يا راجل)، فرد عليها: (اعمل ايه ما انا متجوز شوال بطاطس)”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.