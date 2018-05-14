الصفحة الرئيسية فن شاهد… شيرين تنتقد تفريط اليسا بأحد المواهب في “The Voice”

شاهد… شيرين تنتقد تفريط اليسا بأحد المواهب في “The Voice”

بواسطة -
0 145

اكدت النجمة المصرية شيرين انها لا تمانع العودة الى برامج اكتشاف المواهب كـ “ذا فويس” او غيره كما انتقدت تفريط اليسا بأحد المواهب.

وردا على سؤال، خلال مقابلة مع موقع “الامارات نيوز”، عن تقييمها للجنة تحكيم “ذا فويس” هذا العام قالت شيرين: “كان في ولد مع اليسا مش عارفة ازاي فرطت فيه الحقيقة ولو كان غنى وحش في الحلقة دي بس انا لو معايا الصوت ده مستحيل افرط فيه”.

وعن امكانية عودنها الى لجان التحكيم اجابت شيرين “اكيد انا ما عندي مانع انا اعتذرت لان كان عندي اعمال وارتباطات وممكن لو طلبوني بعد كده اكون فاضية”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.