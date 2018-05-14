شاهد… شيرين تنتقد تفريط اليسا بأحد المواهب في “The Voice”

اكدت النجمة المصرية شيرين انها لا تمانع العودة الى برامج اكتشاف المواهب كـ “ذا فويس” او غيره كما انتقدت تفريط اليسا بأحد المواهب.

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وردا على سؤال، خلال مقابلة مع موقع “الامارات نيوز”، عن تقييمها للجنة تحكيم “ذا فويس” هذا العام قالت شيرين: “كان في ولد مع اليسا مش عارفة ازاي فرطت فيه الحقيقة ولو كان غنى وحش في الحلقة دي بس انا لو معايا الصوت ده مستحيل افرط فيه”.

وعن امكانية عودنها الى لجان التحكيم اجابت شيرين “اكيد انا ما عندي مانع انا اعتذرت لان كان عندي اعمال وارتباطات وممكن لو طلبوني بعد كده اكون فاضية”.