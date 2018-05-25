شاهد… شيرين تنهال على رامز بالسباب والضرب بعد مقلب “رامز تحت الصفر”

أمطرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رامز جلال بوابل من الألفاظ الخارجة عقب اكتشافها مقلب “رامز تحت الصفر”، المًذاع عبر فضائية “MBC مصر”، اليوم الجمعة.

كما قامت شيرين بالاعتداء على رامز وانهالت عليه بالضرب بكل قوتها وكانت تقول خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب

يأتي برنامج “رامز تحت الصفر”، المذاع على فضائية “MBC مصر” استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية.

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا ، حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر دب مفترس من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.