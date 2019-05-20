شاهد.. شيرين رضا تتعرض لإصابة في الوجه خلال برنامج “رامز في الشلال”

اختار الفنان رامز جلال، النجمة شيرين رضا، ضحية للحلقة الـ15 من برنامجه “رامز في الشلال”، إذ تسبب هبوط القارب في الشلال في إصابتها بكدمات في وجهها.

وأصيبت شيرين بحالة من الرعب حين سقطت في النهر وحتى إنقاذها، وفي لحظة ظهور “الغوريلا”، التي يرتديها رامز جلال، حاولت الهروب ولكنها سقطت، فاندفع رامز نحوها، ولكنها اكتشفت المقلب ثم انهالت على رامز بالضرب بالحجارة.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من النجوم، للذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار.