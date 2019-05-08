شاهد… شيرين ونجوى: ” لن نتفارق نبقى رفاق فالدين تمام الاخلاق”

اجتمعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطربة اللبنانية نجوى كرم، لأول مرة في إعلان رمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وقدمت شيرين ونجوى أغنية تحمل اسم “الدين تمام الأخلاق”، وتعمد المخرج إظهار الحميمية بين شيرين ونجوى ليعكس التسامح الديني والمحبة بين الأديان المختلفة والتي تهدف إليها رسالة الإعلان.

وظهرت نجوى بدور الفتاة المسيحية بجانب صديقتها المسلمة شيرين، وصرختا مخاطبتين الفكر التكفيري: “أنا مسلمة وكل ضربة في كنيسة تكسر ظهري”، لتكمل الأخرى: “أنا مسيحية وكل رصاصة في مسجد تحفر صدري، وفيها الوقوف في وجه الحقد والكراهية: “لن نتفارق نبقى رفاق، فالدين تمام الأخلاق”.

والأغنية من كلمات هبة مشاري حمادة وألحان بشار الشطي وإخراج سمير عبود.