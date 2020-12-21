استضاف الاعلامي مصطفى الاغا وزوجته مي الخطيب الفنانة المصرية شيري عادل على الغداء في منزلهما في دبي.

وقد شارك مصطفى الاغا متابعيه على انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يعاتب شيري عادل على تأخرها لترد زوجته عبر خاصية التعليق قائلة: “معلشي اتاخرت بس المهم جت صاحبتي حبيبتي منوره ”.

كما نشر مصطفى الاغا مجموعة صور لـ شيري عادل معه ومع زوجته وعلق كاتبا: “حيا الله مين زارنا”.

بدورها نشرت شيري عادل نفس الصور وكتبت معلقة: “احلي اكل و احلي صحبة و يوم سعيد بصحبة العائلة الجميلة”.

يأتي ذلك بعد ان استضاف مصطفى الاغا شيري عادل في احدى حلقات برنامجة صدى الملاعب ، المذاع على قناة “ام بي سي”، مع الفنان اللبناني وليد توفيق.