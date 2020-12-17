نشرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه برفقة الممثل السعودي شعيفان محمد

وحاولت شيلاء سبت في الفيديو الحديث باللهجة السعودية وقالت “بعد ما اخلص الشغل للحين نحن نشتغله مع بعض بطلع من هنا وانا جايدة اللهجة السعودية مية مية”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا من المتابعين السعوديين حيث قال احدهم “مشكلتهم يحسبون السعوديه لهجه وحده مايدرون ان كل ديره له لهجه ):” فيما تساءل اخر “انزين ليش اذا تكلمو سعودي يثخنون الصوت ترا عادي تكلمي بصوتج بس سعودي ”.

وكانت شيلاء سبت قد أعربت مؤخرا عن سعادتها باختيارها سفيرة الجمال في العالم العربي لعام 2020 حيث نشرت صورة لها وهي تضع وشاح اللقب وعلقت كاتبة: “كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا …يؤذى برجم فيعطي خير أثمار… واصبر إذا ضقت ذرعا والزمان سطا… لا يحصل اليسر إلا بعد إعسار..”.