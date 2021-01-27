عبرت الممثلة البحرينية شيلاء سبت عن فخرها بأنها مواطنة بحرينية ولكنها أشارت الى أن اصولها ليست من البحرين بل من منطقة نجد في السعودية.

وقالت شيلاء سبت، خلال فيديو لها على “سناب شات”، أنها تستخدم اللهجتين الكويتية والسعودية أكثر بسبب عملها مشيرة الى أن هذا الأمر محزن لان ليس هناك أي أعمال درامية بحرينية.

كما كشفت شيلاء سبت أن اصولها من نجد في السعودية قائلة “احنا اصولنا اصولنا من نجد بس احنا بحرينيين عشنا في البحرين درسنا في البحرين كبرنا في البحرين يعني خلص اموت اموت في البحرين واحب كل الخليج”.

وقد اثار كلام شيلاء سبت عن اصولها استغراب عدد من الناشطين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ما شاء الله كل العالم صارت اصولها نجد ! ” و “لاتكذبين مافيه عائله بنجد اسمهم السبت ”.

وكانت شيلاء أطلّت في الحلقة الخامسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية «The Masked Singer إنت مين؟». وأصابت لجنة الحكم بالفعل في التحليل والتدقيق واكتشاف هوية شيلا سبت المتنكرة بزي اليونيكورن، والتي خرجت في نهاية الحلقة إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور ولجنة المحققين