عبرت الفنانة الكويتية شيماء عن انزعاجها من بعض التعليقات السلبية التي وجهت لها مؤخرا وجاءت في أغلبها حول تأثير العمر على شكلها ومن أبرزها “صايرة عجوز” و”كبرتي”.

وقالت شيماء علي، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على منتقديها: “منزلين فيديو بالاكاونتات نازلة اسولف فيه.. فالناس حسيتهم من كوكب ثاني مو كوكبنا.. لانه هم عندهم قناعة انه البني ادم ما يتغير شكله ما يكبر.. يتم طول عمره صغير أو ما يسمن يتم طول عمره ضعيف.. تعليقات الناس كلها كبرت صارت عجوز”.

وتابعت شيماء علي كلامها قائلة: “انا شيماء فخورة بنفسي انه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي.. انا عندي عيال وهذا شكلي وهذا الكلام كلش ما يأثر.. الحكي الي اوجه للناس الي زادتها في التعليقات انه الانسان يكبر مو يصغر.. وانا شيماء مو نفس شيماء الي تعرفونه من 20 سنه.. ممكن انتم ما تدرون انه صارلي 20 سنة في هذا الوسط مو يوم أو يومين”.

ووجهت في نهاية الفيديو نصيحة لكل متابعيها من النساء أن يقمن بالاعتناء بأنفسهن ولا يكترثن لمثل هذه الانتقادات، وقالت إن الحديث عن العمر بات من الماضي، واستطردت أن هناك بعض الأشخاص الذين يتدخلون في أمور الزواج أيضًا، حيث يعتبرون من أصبحت في الـ 30 كبيرة على الزواج وهذا أمر مرفوض خاصة أن الفتاة باتت تتعلم وتعمل قبل أن تفكر بالارتباط رسميًا.

وتلقت الفنانة الكويتية الدعم الكبير من الجمهور بعد هذا الفيديو مؤكدين أنها ما زالت جميلة وصغيرة، حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: ” اغلب اللي يقولون هذا كبر وهذي عجزت يكونون مراهقين مصيرهم يكبرون وينجرحون بهالكلام”، ” نفسي اعرف ليش الناس يشوفون اللي يكبر شي غريب الله خلق الانسان كذاا كل سنه يكبر نفسي اخش جو عقلهم المصدي”، ” اي فعلا كبرتي اجل صغرتي باين من وجهك عمر57″.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية شيماء علي كان مسلسل جنة هلي، ومسلسل في ذاكرة الظل.