شاهد.. صابرين: “زي ما لكوش دعوة انا بعمل ايه مع جوزي ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي”

حلت الفنانة المصرية صابرين ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس، ويعرض عبر قناة dmc.

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وتطرقت صابرين في حديثها لقرار خلعها للحجاب، دون الخوض في تفاصيل، موجهة الشكر لكل من وقف بجانبها وساندها، بعد الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها.

وأضافت صابرين أن بعد هذه الأزمة عرفت أن الفنانين يظهرون وقت الأزمة، مهما باعد بينهم الزمن، وأنها تلقت دعما كبيرا من أصدقائها ومن آخرين لا تعرفهم، مشيرة إلى أنه وقت الأزمات يتضح أن الفنانين أسرة واحدة.

ووجهت صابرين رسالة لمن انتقدها موضحة أن الجمهور لم يعرف صابرين من حجابها، بل عرف صابرين الفنانة لذا عليهم الاهتمام بفنها فقط وتابعت “زي بالظبط انتوا ما لكوش دعوة انا بعمل ايه مع جوزي ولا حد يجي يسألني ايه علاقتك بجوزك مش سأسمحلك زي بالظبط تجي تسألني ولله المثل الاعلى علاقتك ايه بربك ما حدش له دعوة”.