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شاهد.. صافيناز تثير الجدل بحركاتها خلال وصلة رقص!

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الراقصة صافيناز

الراقصة صافيناز

تعرضت الراقصة صافيناز لانتقادات من متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو من احدث حفلاتها التي احيتها مؤخرا.

فقد نشرت صافيناز مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص في احد الحفلات وعلقت قائلة “صافيناز 2020”.

وقد اثار الفيديو انتقادات بعض متابعي صافيناز بسبب تقديمها حركات رياضية اكثر من كونها رقص شرقي.

فقد كتب احد متابعي صافيناز قائلا: “زباله وساقطه الرقص الشرقي خرب من ساعة ما شفنا الأشكال دي فين سهير ذكي في تحية كاروكيا ساميه جمال” فيما كتب اخر “تروح تشتغل في سيرك احسن دا عرض في سيرك مش رقص خالص” فيما كتبت اخرى “هو ايه اللي انتي بتعمليه ده .!! دي استرتشات تتعمل في جيم في رقاصة تعمل كده !! بقالك ساعة علي الارض وبتعملي استرتشات .. انتي رقاصة ولا مدربة ايروبكي”.

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