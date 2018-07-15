شاهد… صافيناز تنشر صور مثيرة بالمايوه من الساحل الشمالي فنمواضيع مختارة بواسطة نورث سامي - منذ 58 دقيقة 2018-07-15T20:56:25+00:00 0 117 شارك على تويتر شارك على الفايسبوك صافيناز تتواجد الراقصة صافيناز في الساحل الشمالى حاليًا؛ للاستمتاع بإجازتها الصيفية.ونشرت صور جديدة، اليوم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت فيها بـ”المايوه” أثناء استمتاعها بجمال البحر والجو هناك. 🌸🌸A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on Jul 15, 2018 at 10:13am PDT 😄 – 😶 #sofinar #sea #hot #dancerA post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on Jul 15, 2018 at 9:51am PDT A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on Jul 15, 2018 at 9:47am PDT