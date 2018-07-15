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شاهد… صافيناز تنشر صور مثيرة بالمايوه من الساحل الشمالي

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صافيناز

تتواجد الراقصة صافيناز في الساحل الشمالى حاليًا؛ للاستمتاع بإجازتها الصيفية.

ونشرت صور جديدة، اليوم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت فيها بـ”المايوه” أثناء استمتاعها بجمال البحر والجو هناك.

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A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on

 

😄 – 😶 #sofinar #sea #hot #dancer

A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on

 

 

 

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