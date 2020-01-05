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شاهد.. صالح الجسمي يتهم دنيا بطمة بالتورط في تسريب صور لـ مريم سعيد

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دنيا بطمة ومريم سعيد

دنيا بطمة ومريم سعيد

اتهم الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، الفنانة المغربية، دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بالتسبب بخسارة المذيعة المغربية، مريم سعيد وظيفتها في قناة mbc وتخريب زواجها قبل يومين من إتمامه.

وقال الجسمي، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، إن حساب الفضائح “حمزة مون بيبي”، تسبب بالأذي للكثير من المشاهير. في المغرب والدول العربية، ودمر حياتهم.

ونقل ما يتم تداوله عن أن الفنانة المغربية، دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام وهما تقفان خلف تلك الفضائح. وكشف أن مواطنتهما، مريم سعيد خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها على الحساب.

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