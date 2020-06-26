احتفلت الفنانة شمس الكويتية على طريقتها بإعلان دولة الامارات العربية عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء البلاد حيث ظهرت في فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بهذه المناسبة.

وظهرت شمس الكويتية في الفيديو وهي تشكر شيوخ الامارات ثم قالت “اليوم قررت ان احتفل مع كل الاماراتيين وكل الموجودين في الامارات نبغي نغني نبغي نرقص ونرجع للحياة شكرا للامارات” قبل ان تبدأ في وصلة رقص.

بدوره ظهر الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي في فيديو بعد تلقيه العديد من التنويهات من متابعيه حول رقص شمس الكويتية قائلا “انا مستغرب انتوا ليش منشينين لي تراني انا اتابع شمس واشوفها بالعكس المرأة فرحانة وتشكر شيوخي وتشكر دولتي على المجهود الذي انبذل في اثناء مواجهة الامارات لجائحة كورونا ومبسوطة وترقص اش فيها”.

وتابع صالح الجسمي كلامه “كم مرة انا نبهت وقلت اني لا اتدخل في لبس او رقص انا اذا اتكلم في شيء خلقي كبير كبير وانتم عارفين”.