أعرب الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي، وشقيق الفنان حسين الجسمي، عن سعادته باتفاق السلام الاماراتي الاسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ قليل.

وقال صالح الجسمي في فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “سعدت اليوم كثيرا بنبأ الاتصال الذي جمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وتابع الجسمي “لا بد انها خطوة جيدة وبادرة جيدة نحو السلام لا نريد ان نكون في خصام اكثر من ذلك مع اسرائيل هناك دول كثيرة سبقتنا في الحديث والتواصل والاتفاق معهم من تحت الطاولة وفي العلن وهم ينتقدوننا ولكنهم أقل جرأة منا”.

واضاف “الحمدلله في الاسابيع المقبلة سوف نشهد اتفاقيات في الامن في السياحة في الطيران والرحلات الجوية في التبادل التجاري وقطاع الاتصالات”.

وختم الجسمي بالقول “اسرائيل جزء من مهم من مكونات الشرق الاوسط ويقع في منتصف الوطن العربي لذا ان الاوان للسلام “.