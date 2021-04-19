تطرق الاعلامي الكويتي صالح الراشد الى موضوع الاعلامي السعودي أحمد الشقيري الذي احتل الترند منذ يومين بعد ظهوره عاري الصدر في احدى حلقات برنامجه “سين” المذاع خلال شهر رمضان.

وقال صالح الراشد، خلال حلقة الامس من برنامج “وياكم” المذاع على قناة “atv” الكويتية، تعليقا على هذا الموضوع “طبعا ما في اي لوم عليه شفت المقطع الرجل ما في اي لوم عليه انا ألوم على المتابعين والجمهور وكأنهم لم يصدقوا”.

وتابع “الواحد ما يدري شنو يقول يعني انا خجلان وانا قاعد اتكلم في هذا الموضوع “.

وأوضح الراشد ان ظهور الشقيري من دون تيشرت لا يتعارض مع الدين الاسلامي لأن هو رجل ولأنه لم يكن يستعرض بل كان يتكلم عن محمية سمك.

واستغرب الراشد التعليقات، التي وصفها بالغزلية، غير انه اشاد بنفس الوقت بالشقيري ومحافظته على جسمه رغم تقدمه في العمر.