شاهد.. صالح الراشد لـ هيا الشعيبي: “ما ابي اكون عنصري بس زوجتي ابيها كويتية خليجية”!

كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد، سبب عدم زواجه حتى الآن، معللًا الأمر بأنه لم يجد الفتاة المناسبة، وأن قلبه لم ينبض لفتاة.

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وأكد الراشد خلال استضافته في برنامج ”فانوس هيونة“، الذي تقدمه الإعلامية هيا الشعيبي، عبر شاشة ”atv“، أنه يتمنى الزواج من فتاة كويتية خليجية قائلا: “ما ابي اكون عنصري بس زوجتي ابيها كويتية اولا وخليجية ثانيا”.

واندهشت هيا الشعيبي، من عدم زواجه حتى الآن، رغم أن ضيوفه في برنامجه يكون فتيات أكثر، من الرجال، فلماذا ما يختار من بينهم، فعلقّ ”الراشد“، قائلًا: ”هؤلاء أخواتي، عامل 29 حلقة من برنامج (خليك صالح)، والضيوف بينهم 2 رجال فقط“.