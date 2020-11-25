فاجأ الإعلامي الكويتي صالح الراشد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثه عن الصلاة عن شخصية مشهورة تحرص على تشجيعه على تأدية الصلاة ودائما ما ينصحه بذلك سواء خلال لقاءات العمل أو في المناسبات.

فقد ظهر صالح الراشد في مقطع فيديو عبر حسابه بـ “سناب شات” يقول إنه سيذهب للصلاة، ثم خاطب متابعيه بقوله: “أتدرون من شجعني على الصلاة؟”، ليقول إنها الإعلامية حليمة بولند، مشيرًا إلى أنها دائمة التشجيع له على أن يؤديها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الراشد، وتباينت تعليقاتهم بين الإندهاش من حديثه والتشكيك في روايته، فقال معلق: “اللي شجعت حليمة طيب وأحاديث الرسول والقرآن ما شجعتك”، وأضاف آخر: “يعني أنت تصلي عشان حليمة ومو عشان ربك”.

يذكر ان جليمة بولند كانت قد ظهرت منذ فترة وهي تضع الحجاب على رأسها وعلقت كاتبة: “ادري كلكم ناطرين هاللوك” وتابعت “الحجاب هو حجاب القلب والاخلاق وليس حجاب الرأس فقط”.