حلت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري ضيفة على برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه الاعلامي اللبناني هشام حداد عل شاشة قناة “لنا” السورية.

وكشفت الفنانة السورية المشهورة بدور ام عصام زوجة ابوعصام زعيم حارة الضبع عن الكثير من الأمور الشخصية وخبايا وأسرار العمل الشهير الذي لعبت فيه دور البطولة طيلة 9 أجزاء من انتاج بسام الملا واخراجه.

وألقت الجزائري اللوم بشكل كامل على المخرج بسام الملا بسبب خفوت نجم مسلسل باب الحارة الذي سطع في بداية الألفية السابقة بسبب استغنائه عن عدد كبير من الشخصيات الأساسية المؤثرة في العمل وعزت ذلك الى نرجسيته وعدم دفع استحقاقات مالية لأبطال العمل المستبعدين عن أجزاء كثيرة وتحول العمل الى غاية تجارية من قبل منتجه.

وصرحت الجزائري بأن استبعاد هؤلاء من بطولة العمل واستبدالهم باستمرار أثر على شعبية العمل في الوطن العربي التي تفاجأ فيها صناعه خلال الأجزاء الأولى وكشفت بأن الملا وصل لدرجة في نرجسيته الى قوله بأنه يستطيع وحده أن يصنع باب الحارة بلا نجوم

كما قالت الجزائري بان علاقتها الحالية بالملا سيئة جداً وكشفت بأنها حاولت الاتصال فيه لأكثر من مرة دون أي رد من الطرف الآخر ومن وقتها أحست بأن شيئاً انكسر في علاقتها مع صديقها السابق كما .وصفته

وفي اطار اخر، ابدت صباح الجزائري رأيها بعدد من النجوم السوريين والذي كان منهم الفنان تيم حسن والذي وجهت له نصيحة قالت فيها: “خف علينا موهبة وحضور وجمال الله يحيمه ان شاء الله بحبه كثير”.

على الصعيد الانساني، فلم تستطع صباح الجزائري حبس دموعها عند حديث هشام حداد عن اللاجئين السوريين حيث أعربت عن رفضها هذه العبارة متمنية عودة الجميع إلى بيوتهم ومناطقهم.