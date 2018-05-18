شاهد.. صبا مبارك تتعرّض لانتقادات حادّة بسبب مسلسل “طايع”

تعرّضت الممثلة ​صبا مبارك​ لهجوم قاس من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تمكّنها من اتقان اللهجة الصعيدية في مسلسل طايع، وقام البعض بالمقارنة بين أدائها وأداء الممثلة سهيرة المرشدي.



الجدير ذكره ان مسلسل “طايع” يعرض حاليا على بعض القنوات المصرية، ويضمّ مجموعة كبيرة من الممثلين ابرزهم ​عمرو يوسف​، عمرو عبد الجليل، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وسهير المرشدي، وغيرهم.

وهو من تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، كما انه يلاقي اصداء ايجابية في مصر.