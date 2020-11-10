تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة للناشطة السعودية هند القحطاني أظهرت تغييرا كليا لشكلها المعتاد وهو ما أثار حيرة الجمهور.

وظهرت هند القحطاني في الصورة بفستان اخضر بينما كان يتم تصويرها بشكل جانبي حيث قالت ضاحكة “اهم شي حطيتي فلتر”.

واثار المقطع ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من علق ساخرا مثل “كنها ناصر القصبي يوم يمثل دور حرمه ” و “ماكذب ذاك اللي قال وجهها اطول من صامولي العثيم بس شكل الصوره ايام الفقر هالحين انتفخت علابيها من الفلوس” بينما دافع عنها اخرون حيث كتب احدهم “حلوه بس التصوير بطريقه مو مضبوطه كلنا اذا صورنا بجانب يضبط يطلع الفيديو يجنن اما اذا غيرنا صورنا بجانب ثاني موحلو ” و “ كُلنا بالفلتر اجمل بلا مثالية”.

ودائما ما تثير هند القحطاني، ضجة واسعة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشرها مقاطع فيديو، تثير سخطا واسعا بين المتابعين وكان آخرها عندما ظهرت مرتدية فستانا أزرق اللون، وتستعرض جسدها أمام مرآة، وتتفاخر بأنها “مربربة”، شاكرةً والدتها التي أورثتها هذه الصفة بحسب قولها؛ إذ قالت: “تتربربين..جميلة، تنحفين..جسمك يسكّت، شوفوا جسمي، أشكر أمي على وراثتها الرائعة”.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هند بأنها “تفتقر للحياء وتتعمد إثارة الجدل”، فيما علق آخرون بأنها تلجأ إلى هذه المقاطع المثيرة لتتحصل على إعلانات جديدة لتدرّ عليها الأموال. ومما جاء في التعليقات: “ما نقصت مشاهداتها تصور جسمها ولا بنتها عشان ترفع المشاهدات”، “أهم شي لا تصعدونها الترند تراها أشغلتنا كل يوم ترند عشان مقطع تافه زي كذا”، “ويزعلون يوم ينقال عنهم يستخدمون جسمهم سلعة، حاطة دعاية لمنتج وتعرض جسمها وش اسمه هذا”، “الحين كم دعاية جديدة زي كذا وتشتري مزرعة، أسهل طريق للمال والشهرة، ما اقول الا الله يه