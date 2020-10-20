عبرت النفانة البحريينة هيفاء حسين عن صدمتها من قيام سيدة عراقية برمي طفليها في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد.

وقالت هيفاء حسين، في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، تعليقا على هذا الموضوع “ما تتخيلون كم انا اليوم تعبانة ومتضايقة وايد لاني ما قدرت انام انبارحة بسبب قاعدة افكر في موضوع الاطفال اللي امهم رمتهم من فوق الجسر في نهر دجلة في العراق وطول الليل وانا افكر في شكل الاطفال وهم تحت الماء يصارعون من اجل الحياة ويريدون احد ينقذهم من اجل ان يعيشوا”.

ثم تساءلت “في أم ممكن تساوي كده انا ما متخيلة المنظر في هذه الاثناء الكم دقيقة الام شو شعورها وهي رمتهم وراحت مشيت”.

واضافت هيفاء حسين ان هذه الام “لا تستحق ان تكون انسانة وعايشة على وجه الارض لان اليوم حتى الحيوان يرحم ويرأف بالطفل”.

ثم طالبت هيفاء حسين بإطلاق حملة للمطالبة بتعذيب الام بنفس الطريقة التي عذبت فيها طفليها حتى الموت قائلة “علشان تكون عبرة لمن لا يعتبر وعبرة لكل شخص منزوع من قلبه الرحمة”.