شاهد.. صراخ الفنانة ريماس منصور أثناء احتراق منزلها في الرياض

احترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة.

ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أشخاص يتحدثون بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد كوابل المكيف، فيما رددت الممثلة عبارة الحمد لله.

وقال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق عند الساعة 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

ونقل موقع “سبق” السعودي عن العتيبي قوله إن “الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز”.

وأضاف بأنه “ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف”، داعيًا إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيًا السلامة الجميع.

وجاء توضيح الدفاع المدني بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن بكاء ريماس وهي تدعي تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلى منزلها خلال تعرضه للحريق.

وقد نشرت ريماس منصور لاحقا تدوينة قالت فيها: “الحمدلله على كل حال بيتي احترق كله الحمدلله على سلامة امي وسلامتي وسلامة شغالتنا يالله لك الحمد والشكر كل شي يتعوض الا الارواح واتمنى يكون في تطبيق سريع من المطافي للناس الي تحترق بيتهم انهم مايتاخرون ساااااااااااعه لين جو الله لطف وستر , والجيران شهود 15 شقه الكل يدق على الدفاع المدني وما جو الا بعد ساعه .”