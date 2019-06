شاهد.. صراخ الفنانة ريماس منصور أثناء احتراق منزلها في الرياض

View this post on Instagram

الحمدلله على كل حال بيتي احترق كله الحمدلله على سلامة امي وسلامتي وسلامة شغالتنا يالله لك الحمد والشكر كل شي يتعوض الا الارواح واتمنى يكون في تطبيق سريع من المطافي للناس الي تحترق بيتهم انهم مايتاخرون ساااااااااااعه لين جو الله لطف وستر , والجيران شهود 15 شقه الكل يدق على الدفاع المدني وما جو الا بعد ساعه . #ريماس_منصور #remas_mansoor #الرياض #الدفاع_المدني