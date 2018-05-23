شاهد… صراخ ورعب نور امام دب “رامز تحت الصفر”

وقعت الفنانة نور ضحية الحلقة 7 من برنامج رامز تحت الصفر المذاع عقى قناة mbc مصر.

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وسخر رامز جلال من ملابس نور في حلقة رامز تحت الصفر بعد ارتداءها بنطال أبيض بالإضافة إلى سخريته من هدوءها ورومانسيتها في الأعمال وقال إنه سيواجه صعوبة في تنفيذ المقلب بها بسبب هدوءها.

وأفلتت نور من الفقرة الاولى لمقلب رامز جلال بعد دفاعها عن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر قبل ان تفاجأ بظهور رامز جلال متنكراً في شخصيته، وتعرضت للسقوط بطريقة كوميدية فور وصولها لمكان تصوير الحلقة.

وتتعرض لنور للمرة الأولى لمقالب رامز جلال وتواجه أوقاتاً صعبة في رامز تحت الصفر بعد هجوم الدب والنمر عليها وسط الجليد في روسيا.