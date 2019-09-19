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شاهد .. صفاء سلطان تقلد أحلام وأصالة وجورج وسوف

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حلت الفنان الأردنية ” صفاء سلطان ” ضيفة مع الإعلامي السوري ” مصطفى الآغا ” في إحدى حلقات برنامجه ” صدى الملاعب ” والمذاع على قناة ” mbc ” .

وأثناء الحلقة طلب مصطفى الآغا من صفاء سلطان تقليد بعض الفنانين والتي اشتهر عنها بقدرتها في تقليدهم بشكل كبير .

فقامت صفاء بتقليد كلا من النجوم : أصالة وأحلام ونجوى كرم وسلطان الطرب ” جورج وسوف ” .

صفاء سلطان تقلد أصالة وأحلام بطريقة لا تصدق

صفاء سلطان تقلد أصالة وأحلام بطريقة لا تصدق!#صدى_الملاعب#ضيف_الصدى#mbc1

Posted by ‎صدى الملاعب‎ on Wednesday, September 18, 2019

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