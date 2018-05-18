شاهد.. صلاح عبد الله يطلق اغنية “المسحراتي”

اصدر الممثل صلاح عبدالله اغنية تحمل عنوان “المسحراتي” وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ان “المسحراتي” هي عنوان برنامجه الاذاعي الذي يقدمه على راديو “النيل”.
وعلق صلاح على الاغنية قائلا: ” كل عام وأنتم أجمل وأفضل وأكرم وأرحم وطبعًا أطيب”.
الجدير ذكره ان صلاح عبدالله يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل “عوالم خفية”، وهو من بطولة عادل امام، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدي، وغيرهم، من إخراج وإنتاج رامي إمام.
#المسحراتي
كلمات الصديق التويتري @Saged_hatem
كل عام وأنتم أجمل وأفضل وأكرم وأرحم وطبعاً أطيب pic.twitter.com/e2l4Zk5oR2
— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 17, 2018