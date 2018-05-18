شاهد.. صلاح عبد الله يطلق اغنية “المسحراتي”

اصدر الممثل ​صلاح عبدالله​ اغنية تحمل عنوان “المسحراتي” وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ان “المسحراتي” هي عنوان برنامجه الاذاعي الذي يقدمه على راديو “النيل”.

وعلق صلاح على الاغنية قائلا: ” كل عام وأنتم أجمل وأفضل وأكرم وأرحم وطبعًا أطيب”.

الجدير ذكره ان صلاح عبدالله يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل “​عوالم خفية​”، وهو من بطولة ​عادل امام​، صلاح عبد الله، بشرى، ​أحمد وفيق​، ​مي سليم​، ​هبة مجدي​، وغيرهم، من إخراج وإنتاج رامي إمام.