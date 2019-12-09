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شاهد .. صورة بين ” خالد الذهبي ” نجل أصالة ومريم عامر منيب تثير الجدل

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نشر ” خالد الذهبي “نجل الفنانة السورية ” أصالة ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مع ” مريم عامر منيب ” إبنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” .

حيث ظهر كلا منهما في الصورة أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات الشهيرة ويحتضن خالد مريم .

وكتب خالد الذهبي في تعليقه على الصورة مهنئا إياها على أغنيتها الأولى التي طرحتها في ذكرى وفاة والدها قائلا : ” أنا فخور بك جدا يا أختي .. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعا ” .

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I’m so proud of you my sister. You have no clue how much your inspiring all of us ❤️❤️

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ومن جانبها ردت مريم عامر منيب على تهنئة خالد لها قائلة : ” أخي دائما وأبدا .. أحبك حبيبي ” .

وأثارت هذه الصورة الكثير من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي والذين تسائلوا حول وجود علاقة حب بين الطرفين بسبب الطريقة التي ظهرت بها مريم في أحضان خالد الذهبي .

فجاءت بعض التعليقات من جانب المتابعين مثل : ” كل ده وأختك أمال لو حبيبتك هيبقي إزاي ” و ” عيونكم بتزغلل بالحب ” .

 

 

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