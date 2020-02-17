شاهد .. صورة لنبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة تثير الجدل حول زواجهما

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة ” نبيلة عبيد ” والمطرب الشعبي ” عبد الباسط حمودة ” والتي أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرا في الصور وهما ينظران إلى بعضهما البعض بشكل لافت ويقفان إلى جانب بعضهما بشكل مقرب مما دفع البعض للتساؤل عما يجمع بينهما والبعض ردد أنباءا عن زواجهما مؤخرا .

إلا أن حقيقة هذه الصور ترجع إلى كواليس تصوير مسلسل ” نساء من ذهب ” الذي تقوم ببطولته نبيلة عبيد .. كما يظهر عبد الباسط حمودة كضيف شرف في إحدى الحلقات .

يذكر أن مسلسل ” نساء من ذهب ” بطولة كلا من الفنانين نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر وسهر الصايغ وغيرهم .. ومن إنتاج صادق الصباح ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 .. وتدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية .