شاهد .. صورة نادرة لوالدة دينا الشربيني

كل سنه وانت طيبه..كل سنه وانت معانا..كل سنه وانت اجدع وأطيب وأحله أم فى الدنيا..انا واخواتى من غيرك ولا حاجه صعب اوى اقدر اعبر عن الحب الجوايا ليكى..انت حبيبتى، أمى الحنينه الطيبة البتضحكنا من غير ما تقصد القلبها وجعها علينا طول الوقت انا واخواتى..عمرى ما هقدر اردلك العملتيه وبتعمليه علشانا..ربنا يخليكى لينا..انا مقدرش أعيش من غيرك..بحبك يا امى❤️❤️ أكيد الانا كتبته لامى من قلبى ده كلكم حاسينه لامهاتكم..هما عاشوا علشانا وجه الوقت النعيش فيه علشانهم..ارجوكم عايزين عيد الأم الجاى يكونوا امهاتنا وسطينا وربنا يااااارب يخليهم لينا..احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم❤️❤️. ربنا يخلى كل الأمهات لولادهم يارب 💕💕امهاتنا سهروا و تعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا، ودلوقتى جه دورنا علشان نحميهم..لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهالينا اكتر من نفسهم علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا اكتر من نفسنا🙏🙏 اللهم احفظ لنا امهاتنا واجعلهم اسعد خلقك يا رب العالمين..ربى اسعد امهاتنا عدد ما ضخ قلبهما وعدد ما رمشت اعينهم وابعد عنهما كل سوء يا الله..يارب لا تحرمنا من أمهاتنا وأبائنا فلا يعوضنا شئ عنهم واجعل البسمه لا تفارق شفتاهم أبدا ..يارب اطل بعمر أمهاتنا وأبائنا والبسهما ثوب الصحة والعافية ولا ترينا فيهم اى مكروه اللهم آمين 🙏🙏كل سنه وكل أم طيبه وكل سنه وكل شخص فقد أمه ربنا يصبره و يرحمها و يعيش ببركه دعاها🙏🙏