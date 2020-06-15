تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة المصرية ” سعاد حسني ” والتي التقطت لها قبل اختفائها عن الأعين وذلك خلال أيام مرضها الأخيرة .

وظهرت سعاد حسني في الصورة بوزن زائد كما بدت علامات التقدم في السن واضحة على وجهها .

وكانت برفقة الفنانة الراحلة ” صباح ” في أحد المطاعم اللبنانية في باريس حيث كانت سعاد حسني تغني وبجانبها تصفق صباح لها .

يذكر أن سندريلا الشاشة العربية كانت قد ابتعدت عن الفن قبل وفاتها بسنوات طويلة وذلك بسبب معاناتها من الأمراض والسمنة الشديدة .

وكانت قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تعاني من كسر في الظهر ولم تتلق العلاج اللازم لهذه الإصابة لأنها لم تكن تعلم بها .

وتوفيت سعاد حسني في 21 من شهر يونيو لعام 2001 في لندن في حادث مازال يثير الجدل حتى الآن حول هل جاءت وفاتها نتيجة الانتحار أم تم الإلقاء بها من شرفة منزلها .