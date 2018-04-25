شاهد.. صور جديدة لكاظم الساهر برفقة شابة حسناء!

سلطت الاضواء مجددا على النجم العراقي كاظم الساهر بعد تداول صفحات فانزاته لصورا له جمعته بإحدى الفتيات في اكثر من مناسبة، وتم التعريف عن هويتها بأنها صديقته.

ونشرت صفحة “اخبار كاظم الساهر” عبر الفيسبوك صورا للقيصر الى جانب صديقته التي بدت تجلس الى جانبه بشكل مقرّب جدا في عدد من المناسبات المختلفة، كما ظهرت في بعض اللقطات وهي تتأبط ذراعه ما أثار الجدل بين جمهوره خصوصا وان الاخير كان قد اكد خطوبته في الفترة الماضية من فتاة تونسية تدعى سارة مقني، فيما رأى البعض ان تسريب الصور هدفه افساد علاقته بخطيبته، اما آخرون فرجحوا فرضية فسخ نجمهم لخطوبته.

لكن بدا ان القيصر تربطه علاقة صداقة قوية ومنذ زمن بهذه الفتاة التي ظهرت ايضا بصحبته في صورة قديمة لها ، وذيلت الصورة بتوقيع كاظم متضمنة عبارة “مع محبتي واحترامي للعزيزة Naina “.