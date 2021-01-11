تداول أحد الحسابات المهتمة بنشر صور وأخبار نجوم زمن الفن الجميل صور للفنان المصري الراحل ” نور الشريف ” مع الفنانة المصرية ” بوسي ” من حفل خطوبتهما .

وظهر في أحد الصور بوسي وهي تضع دبلة الخطوبة في إصبع نور الشريف وبدا عليهما ملامح الفرح والسعادة .

ونشر الحساب في تعليقه على الصورة رواية نور الشريف عن لقائه الأول ببوسي وتعارفهما تحت عنوان ” من حكايات نور الشريف مع طارق حبيب ” .

وجاء فيها : ” في يوم شوفت بنت صغيرة زي القمر عند باب مبنى التليفزيون وأول ما شوفتها قولت لنفسي أنا هتجوز البنت دي .. سألت عنها وقالولي غنها بتعمل برنامج وعملت المستحيل عشان أجيبها تمثل معايا في مسلسل ” القاهرة والناس ” .

وتابع : ” اتعرفنا على بعض وبعد 4 سنين من الحب وافقت بوسي على الجواز ويوم الفرح كنت متوتر جداً لدرجة إني وأنا بنقل الدبلة من إيديها اليمين لإيديها الشمال حسيت إني مش شايف صوابعها كنت حاسس إني دايخ أو بحلم واستغربت واتعصبت جداً من سؤال المأذون عن قيمة المؤخر رغم إنه حق لكن السؤال لفت نظري إن ممكن العلاقة دي تفشل في يوم من الأيام ” .

وأضاف : ” أما بوسي فكانت أكثر توتر وعصبية في الفرح وزعقت للناس اللي بيزغرطوا وقالت ” لو حد زغرط هسيب الفرح وأمشي ” .. كانت لحظة إختيار عجيبة ويا ويله اللي يختار غلط أو يكون حظه وحش في الجواز .. أنا أعتقد إن حظي كان كويس في الجواز الحمد لله ” .